Путін не виключив удари по об'єктах НАТО, "які загрожують Росії"

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Вівторок, 22 листопада 2016, 04:03

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "вживатиме контрзаходів та ставитиме під удар ракетних систем" об'єкти НАТО, які, на думку РФ, будуть їй загрожувати. 

Про це Путін заявив в інтерв'ю для фільму Олівера Стоуна "Україна в огні", пише ТАСС.

За його словами, у нього "складається відчуття, що в НАТО для підтримки країн-членів у "покорі" і для дисципліни створюється образ зовнішнього ворога". 

Також він пояснив, чому Росія "гостро реагує на розширення НАТО".

"Нас турбує практика прийняття рішень. Я знаю, як приймаються (рішення в НАТО)... Коли країна стає членом НАТО, їй уже важко чинити опір тиску з боку такої великої країни-лідера НАТО, як США, і там легко може з'явитися все, що завгодно - і система ПРО, і нові бази, і якщо буде потрібно - нові ударні комплекси ".

"А нам що робити? Ми повинні в цьому зв'язку вживати контрзаходів, тобто ставити під удар наших ракетних систем ті об'єкти, які, на нашу думку, починають нам загрожувати. Ситуація напружує. Ми розуміємо, що світ змінився. Неможливо все тримати в замороженому стані часів холодної війни. Потрібно дивитися у майбутнє", - заявив Путін.

Теми: Росія Путін НАТО
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Коментарі — 3
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IP: 93.115.95.---viter2522.11.2016 09:24
Поводиться точнісінько як північнокорейський "калєґа" Ин :-)
(і вся різниця між ними лише у товщині фігури та "язику" белькотіння)
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IP: 194.44.160.---DVlad122.11.2016 09:17
Хтось знову спочатку подивився у дзеркало, а потім став переносити свою реальність на оточуючий світ? "Образ зовнішнього ворога" вже майже сто років експлуатується Московією, прийшов час звинуватити в цьому інший світ?
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IP: 212.241.29.---ingul22.11.2016 07:45
Я посмотрел в будущее. Увидел пьяного ивана над которым смеются татары. Шучу. Вообще -то я видел это год назад и смеялись не татары а киргизы.
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