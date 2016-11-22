Бойовики стріляли на всіх напрямках, на Маріупольському - застосували танк

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Вівторок, 22 листопада 2016, 06:48

Минулої доби у зоні проведення АТО бойовики обстрілювали позиції сил АТО на усіх напрямках, загалом відбулося 17 обстрілів. 

Про це 22 листопада повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики били по Широкиному, Гнутовому та Славному з мінометів різних калібрів,  з гранатометів та озброєння БТР – по Мар’їнці та Лебединському. Гнутове обстріляли зі 152-мм артилерії, Красногорівку – з танка, повідомили у штабі. 

На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському, на Донецькому  вели вогонь в районі Зайцевого та Авдіївки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя
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