ОБСЄ має обмежений доступ до точок розведення

СММ ОБСЄ констатує обмежений доступ до точок розведення військ, а в Станиці Луганській розведення не відбувається взагалі.

Про це йдеться у звіті Спостережної місії ОБСЄ.

Доступ СММ на всіх трьох ділянках розведення:Станиця Луганська, Золоте, Петрівське, - залишається обмеженим, однак спостерігачі змогли здійснити моніторинг у деяких частинах цих ділянок. Протягом звітного періоду на жодній з цих трьох ділянок не було зафіксовано робіт із розмінування чи огородження вибухонебезпечних предметів, які передбачено вимогами рішення, ухваленого контактгрупою.

Під час обстеження точок розведення спостерігачі ОБСЄ чули неподалік вибухи чи обстріли.

СММ ОБСЄ заявляє, що спостерігачі не змогли потрапити на деякі території в точках розведення. Часто причиною було замінування територій, а також заборона проїзду як з боку бойовиків, так і з боку ЗСУ.

Зокрема, ні 19, ні 20 листопада спостерігачі не змогли проїхати далі на захід із підконтрольного "ДНР" с. Петрівське (41 км на південь від Донецька), оскільки присутній на місці озброєний член "ДНР" не надав спостерігачам гарантії безпеки, а офіцер ЗС РФ з СЦКК не посприяв забезпеченню безпеки Місії. СММ поінформувала про це СЦКК.

Як відомо, 21 вересня у Мінську було підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів. Розведення мало відбутися на трьох ділянках: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.

Українська правда