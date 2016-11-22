Опоблок виклав 3,6 млн за рекламу на ТБ за три місяці – декларація

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Вівторок, 22 листопада 2016, 14:18

Партія "Опозиційний блок" задекларувала 5 216 131,80 гривень доходів і витратила 3,6 млн гривень на розміщення реклами на телебаченні в третьому кварталі.

Про це йдеться у фінансовому звіті партії, передають "Українські новини".

Згідно з документом, 4,3 млн гривень склали внески від компаній "Тефія-2011", "Гіперіон-Мега" (покупка і продаж нерухомості, в стадії ліквідації), "Автопрайд" і "Максимум-Ленд".

Витрати партії склали 5 256 777,63 гривні, з яких 3,6 млн гривень – пропагандистська діяльність (розміщення реклами на телебаченні), близько 1,2 млн гривень – оренда приміщень, а близько 433 тис. гривень – витрати з виборчого фонду.

Партія користується офісним приміщенням на вулиці Волоській, 6/14 в Києві, балансова вартість якого становить 11 193 896 гривень.

На рахунках в київській філії Місто Банку (Одеса) і Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) ОБ зберігає 16 тисяч гривень.

Фінансові зобов'язання Опоблоку склали 4 517 001 гривню.

Зокрема, кредиторська заборгованість партії перед ТОВ "Інтер реклама центр" становить 4 516 803 гривні.

До цього заборгованість перед "Інтер реклама центр" становила 7 721 841 гривню, але 9 вересня партія погасила 3,2 млн гривень з цієї суми.

Як повідомлялося, Опоблок задекларував 1 млн 200 тис. гривень доходів у першому кварталі (січень-березень) і 675 550 гривень доходів у другому кварталі (квітень-червень).

Теми: Опозиційний блок декларація
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IP: 217.118.83.---petrius22.11.2016 15:09
ОППОБЛОК - сплошные шестёрки у уркагана дваждынесудимого, единождыдрапавшего, короля выноса шапок из общественных туалетов. Их присутствие в политике показывает, что нынешняя Украина не свернула с демократического пути и, даже, такая мерзость как остатки партии януковича могут присутствовать в политической жизни страны.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 22.11.2016 14:54
Сценарий «Шатуна» был придуман отнюдь не нынешними кремлевскими политтехнологами вроде Суркова, Иуды Павловского и Бени Раппопорта из т.н. "наших" . И тем более, не т.н. "нашими" Вадиком Рабиновичем и Гешей Мураевым. А задолго до всей этой шушеры был разработан и успешно апробирован в 1917 г. Бронштейном и Ульяновым. Именно благодаря «Шатуну» горстке крикливых «шатунов»-унтерменшенов числом всего лишь в какую-то пару тысяч особей, перемещавшихся на паровозе по Российской империи от одной узловой ж/д станции к другой, удалось без единого выстрела и фактически без насилия, овладеть в 1917 г. 150-миллионой империей. Погодя сценарий придуманного большевиками «Шатуна» успешно использовали для захвата власти Муссолини и Гитлер… Именно этот сценарий захвата власти в украинских городах с помощью понаехавших из Кацапии шатунов-нашистов при поддержке местного люмпенья был положен в основу т.н. рускай вясны 2014 года. Подробнее читать о Шатуне : Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: 2005.
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