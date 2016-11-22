Кучма: нам соромно, що ми не дотиснули відкриття КПВВ "Золоте"

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Вівторок, 22 листопада 2016, 14:59

Представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма шкодує, що не вдалося домовитися з луганськими сепаратистами про відкриття пункту пропуску "Золоте".

Про це він заявив журналістам у вівторок в Києві.

"Нам якимось чином навіть соромно, що ми не дотиснули ту сторону, Луганськ, я маю на увазі ОРЛО, щоб був відкритий цей пункт пропуску, бо він зроблений за всіма правилами, для людей, насамперед. Завтра це одне з головних питань, які ми ставимо і спробуємо їх дотиснути, щоб цей пункт був відкритий. Що за цим стоїть? Є всякі домисли, я не хочу про це говорити, але не без причин вони не дозволяють це відкрити", – сказав він.

Кучма нагадав, що пунктів пропуску в Луганській області мало і "Золоте" грало б важливу гуманітарну роль, особливо напередодні зими.

За його словами, представники Росії також підтримують Україну у питанні відкриття цього пункту.

"Тут на нашій стороні російська сторона також, нас підтримує. … Але, напевно, вони не використали весь свій арсенал, який в російської сторони є, щоб таке рішення дійсно прийняти", – заявив Кучма.

Також він висловив надію, що міністри закордонних справ зможуть домовитися і розробити дорожню карту, про яку нормандська четвірка домовилася в Берліні.

"У мене надія на дорожню карту міністра закордонних справ. … Ці проблеми важко вирішуються, бо зустрілися керівники держав у Берліні і нічого не домовилися практично. Ну, підтвердили деякі свої канони, відомі для всіх. Але хоча б зробили крок, що міністри закордонних справ повинні розробити дорожню карту", – сказав він.

У той же час він висловив сумнів, що протягом місяця міністрам вдасться про щось домовитися.

"Ми добре розуміємо, що у російської сторони є свої погляди на події, які тут розгортаються, у нас – чіткі і зрозумілі. Я знову кажу, не можна нічого робити, якщо нема миру. Про які вибори можна говорити, якщо кругом стріляють?" – заявив Кучма.

"Наскільки я знаю, наприкінці місяця вони (глави МЗС) повинні зустрітися. Але я не чув з жодної сторони впевненості, що ми будемо рухатися в правильному напрямку. Я думаю, ми більше тупцюватимемо на місці", – додав він.

Як відомо, 21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках – у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петрівське.

Сили мали бути відведені на цих точках після тижня тиші. В результаті вдалося розвести сили поруч з Петрівським та Золотим, а в Станиці Луганській процес поки не почався.

Відкриття пункту пропуску в Золотому, яке мало бути після розведення військ, поки не відбулося.

Українська правда

Теми: Кучма АТО Луганська область
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Коментарі — 2
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IP: 217.118.83.---petrius22.11.2016 15:36
val mashtak :
Надо же! Ему стыдно только за то что КПВВ "Золоте" не открыл. Ну не урод!
Да, то что сейчас происходит с Украиной - его заслуга в том числе. Сейчас он такой бескорыстный патриот...
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IP: 195.242.80.---val mashtak 22.11.2016 15:03
Надо же! Ему стыдно только за то что КПВВ "Золоте" не открыл. Ну не урод!
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