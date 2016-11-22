Дані соціологів щодо нових Ради і президента різняться

Результати оцінювання політичних настроїв українців розійшлися, згідно із даними опитувань, які провели КМІС і соціологічна служба Центру Разумкова.

КМІС провів своє опитування з 9 по 13 листопада, Центр Разумкова з 4 по 9.

Згідно із опитуванням КМІС, без тих, хто не визначився, участь у голосуванні взяли б близько 47% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином: 21,3% проголосували б за Тимошенко, 18,5% – за Порошенка, 11,7% – за Рабіновича, 10,5% – за Гриценка, 9,4% – за Юрія Бойка, 9,4% – за Олега Ляшка, 7,2% – за Андрія Садового. Інші кандидати отримали б менше 5%.

Подібне опитування Центру Разумкова показало, що у випадку проведення президентських виборів найбільшу електоральну підтримку у першому турі отримав би Порошенко – 16,2% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах. За Тимошенко готові віддати свій голос 11,5% учасників виборів, за Бойка – 9,4%, за Ляшка – 6,0%, за Садового – 5,7%, за Гриценка – 4,9%.

Щодо виборів у Верховну Раду найближчим часом, згідно із результатами опитування КМІСу, участь у виборах взяли б 44% виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином:

19,1% - за "Батьківщину",

13,2% – за БПП,

10,1% – за "Опозиційний блок",

9% – за Радикальну партію Ляшка,

8,1% – за партію "За життя"

6,1% – за "Громадянську позиції",

6% – за "Самопоміч",

5,5% – за "Свободу".

Решта не пройшли б 5%-бар'єр.

Опитування Центра Разумкова показало, що виборці, які готові прийти на вибори Верховної Ради розприділили б свої голоси наступним чином:

БПП – 13,3%,

"Батьківщина" – 12,2%,

Опозиційний блок – 10,6%.

"Самопоміч" - 8,9%,

Радикальна партію Ляшка – 6,3%,

"За Життя" – 5,1%,

"Громадянська позиція" – 4,2%,

ВО "Свобода" – 3,1%.

Інші політичні сили набрали би менше 3% голосів виборців кожна.

Таким чином, опитування КМІС показало прихильність виборців до партії "Батьківщина" і її лідера Тимошенко, а опитування Центра Разумкова – прихильність виборців до президентської партії і конкретно Порошенка.

Українська правда