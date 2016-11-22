Дані соціологів щодо нових Ради і президента різняться
Результати оцінювання політичних настроїв українців розійшлися, згідно із даними опитувань, які провели КМІС і соціологічна служба Центру Разумкова.
КМІС провів своє опитування з 9 по 13 листопада, Центр Разумкова з 4 по 9.
Згідно із опитуванням КМІС, без тих, хто не визначився, участь у голосуванні взяли б близько 47% усіх виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином: 21,3% проголосували б за Тимошенко, 18,5% – за Порошенка, 11,7% – за Рабіновича, 10,5% – за Гриценка, 9,4% – за Юрія Бойка, 9,4% – за Олега Ляшка, 7,2% – за Андрія Садового. Інші кандидати отримали б менше 5%.
Подібне опитування Центру Разумкова показало, що у випадку проведення президентських виборів найбільшу електоральну підтримку у першому турі отримав би Порошенко – 16,2% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах. За Тимошенко готові віддати свій голос 11,5% учасників виборів, за Бойка – 9,4%, за Ляшка – 6,0%, за Садового – 5,7%, за Гриценка – 4,9%.
Щодо виборів у Верховну Раду найближчим часом, згідно із результатами опитування КМІСу, участь у виборах взяли б 44% виборців, і подані голоси розподілилися б наступним чином:
19,1% - за "Батьківщину",
13,2% – за БПП,
10,1% – за "Опозиційний блок",
9% – за Радикальну партію Ляшка,
8,1% – за партію "За життя"
6,1% – за "Громадянську позиції",
6% – за "Самопоміч",
5,5% – за "Свободу".
Решта не пройшли б 5%-бар'єр.
Опитування Центра Разумкова показало, що виборці, які готові прийти на вибори Верховної Ради розприділили б свої голоси наступним чином:
БПП – 13,3%,
"Батьківщина" – 12,2%,
Опозиційний блок – 10,6%.
"Самопоміч" - 8,9%,
Радикальна партію Ляшка – 6,3%,
"За Життя" – 5,1%,
"Громадянська позиція" – 4,2%,
ВО "Свобода" – 3,1%.
Інші політичні сили набрали би менше 3% голосів виборців кожна.
Таким чином, опитування КМІС показало прихильність виборців до партії "Батьківщина" і її лідера Тимошенко, а опитування Центра Разумкова – прихильність виборців до президентської партії і конкретно Порошенка.
Українська правда
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