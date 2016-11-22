Путін прошепотів на вушко: Антисанкції тягнутимуть "якомога довше"

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Вівторок, 22 листопада 2016, 23:18

Президент Росії Володимир Путін заявив, що заходи у відповідь на санкції, введені Заходом, в РФ намагатимуться "тягнути якомога довше".

Про це він сказав в ході "Форуму дій" ЗНФ у вівторок.

Глава російської держави заявив, що розуміє вітчизняних підприємців, яким введені щодо Росії санкції пішли на користь.

"Тепер я скажу абсолютно несподівану, можливо, кримінальну на ваш погляд річ, але споживач зацікавлений в тому, щоб отримувати товари хорошої якості за найменшою ціною, і тому нам потрібно створювати конкурентні умови", - сказав Путін.

Президент РФ зазначив, що хоча споживачів в Росії набагато більше, ніж виробників, він прекрасно розуміє і зацікавленість бізнесу в збереженні продуктового ембарго.

"На вушко можу вам шепнути: будемо тягнути якомога довше", - сказав він.

РИА Новости, ТАСС

Теми: Росія Путін
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