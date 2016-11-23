Доба в АТО: 25 обстрілів, бойовики били на всіх напрямках

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Середа, 23 листопада 2016, 06:47

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО вели обстріл по українських позиціях на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці Facebook.

"Противник обстрілював Широкине, Тарамчук, Водяне, Красногорівку, Мар’їнку та Талаківку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер. По наших позиціях в районі Красногорівки бойовики використали установки РСЗВ "Град - П" ("Партизан", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку Авдіївку і Зайцеве терористи обстріляли з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Новозванівку і Новоолександрівку.

Всього за добу було 25 обстрілів, з півночі сепаратисти стріляли 4 рази.

Теми: АТО Донбас
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