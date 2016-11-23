Під Щастям поранили бійця ЗСУ, а на Донеччині – розвідника

22 листопада одного бійця сил АТО поранили під час спроби бойовиків прорвати позиції українських військовослужбовців поблизу міста Щастя в Луганській області.

Про це повідомляється на сайті Луганської обласної держадміністрації.

"Ворожа диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу прориву позицій українських військовослужбовців поблизу міста Щастя. У результаті бойового зіткнення один наш воїн зазнав поранення", – сказано у зведенні за минулу добу.

Загалом впродовж доби 4 рази відкривався вогонь у напрямку населених пунктів Попаснянського району Луганської області.

Зокрема, два рази бойовики застосовували 120-міліметрові й 82-міліметрові міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по укріпленнях захисників України поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка.

А у Донецькій області у вівторок під час бойового зіткнення з бойовиками "ДНР" отримав поранення український розвідник на прізвисько Паук, повідомляє начальник ГУ Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Загалом, за даними штабу АТО, за минулу добу бойовики здійснили 25 обстрілів на сході України, з опівночі вони стріляли 4 рази.