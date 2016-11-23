Кабмін вирішив "квартирне питання" для переселенців-інвалідів війни

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Середа, 23 листопада 2016, 13:00

Кабмін дозволив інвалідам I і II груп, які брали участь в АТО і є вимушеними переселенцями отримувати допомогу на покупку житла за місцем реєстрації як переселенці.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Постанова, яке ми сьогодні приймаємо, вона вирішує і дає людям можливість, цим інвалідам війни I, II груп, внутрішньо переміщеним особам, за їх вибором в тому місці, де вони реєструються як внутрішньо переміщені особи, ставати на облік до Єдиного державного реєстру пільговиків, і це є підставою для взяття їх на квартирний облік", - сказав міністр соцполітики Андрій Рева на засіданні уряду.

За його словами, раніше інваліди війни могли отримати таку допомогу, ставши на облік за місцем прописки, чого не могли зробити переселенці.

Як відомо, у середу Кабінет міністрів скасував 367 постанов та нормативних актів, які обмежують діяльність бізнесу в Україні.

Теми: АТО переселенці квартири
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