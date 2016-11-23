У США закликають перерахувати голоси виборців у ключових штатах - ЗМІ

Все більше вчених та активістів закликають владу США перерахувати голоси на президентських виборах 2016 року в ключових штатах, наголошуючи на тому, що результати могли бути змінені іноземними хакерами.

Про це пише британське видання The Guardian.

Група аналітиків, яка переконує кампанію Гілларі Клінтон приєднатися до своєї боротьби, має намір надати докладний звіт про своїх припущеннях в Конгрес і федеральні органи влади на початку наступного тижня.

Документ, який на даний момент налічує 18 сторінок, приділяє основну увагу побоюванням з приводу результатів у штатах Мічиган, Пенсільванія і Вісконсін.

"Я зацікавлена в перевірці голосування", - сказала радник комісії зі сприяння виборам США і експерт з електронного голосування Барбара Сімонс.

Друга група аналітиків, очолювана засновником Національного інституту виборчого права Джоном Боніфазом і професором Алексом Хальдерманом з університету Мічигану, також виступає за перерахунок голосів.

"Перегляд голосування відбувається через несподівану поразку Клінтон і після того, як розвідка США опублікувала звіти про втручання російських хакерів у регіональні виборчі комп'ютерні системи і про злам поштових сервісів посадових осіб Демократичної партії перед виборами", - зазначає видання.

Клінтон мінімально програла республіканцю Дональду Трампу у штатах Пенсільванія і Вісконсін, і ще може програти в Мічигані, де досі не оголошені остаточні результати голосування.

Нагадаємо, Клінтон випередила Трампа за кількістю відданих голосів виборців.

Однак система виборів президента США не передбачає прямого голосування. Виборці віддають свої голоси за вибірників, які підтримують одного із кандидатів.