Льовочкін відповів Авакову на звинувачення у розгоні Майдану
Депутат "Опозиційного блоку" екс-голова Адміністрації президента Сергій Льовочкін заявляє про брехню глави МВС Арсена Авакова.
Про це він заявив в коментарі "Українській правді".
На звинувачення в організації побиття майданівців Льовочкін відповів: "Нагадаю, що саме невиправдана жорстокість міліції проти студентів на площі Незалежності 30 листопада 2013 року стала причиною мого протесту і відходу з поста глави Адміністрації президента".
"Все це широко відомо і найкраще демонструє, що чергова хамська заява Авакова, як і попередні, побудовано на брехні", - додав він.
За словами Льовочкіна, "аваківські сентенції, як правило, - брехня, спрямована на відволікання уваги від власних злочинів або його провальної роботи".
"А в нинішньому випадку - від того, що до цих пір не покарані винні в терористичній атаці проти журналістів "Інтера" 4 вересня", - заявив він.
Як відомо, 23 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Жорстокий розгін активістів на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року поклав початок масовим протестам проти тодішньої влади.
Льовочкіна також звинувачував у розгоні майдану екс-президент Віктор Янукович, а також екс-глава столичної міліції Валерій Коряк, однак Аваков, за даними каналу, виступив з такими звинуваченнями вперше.
Тим не менш, Аваков неодноразово різко критикував Льовочкіна. Також він натякав, що Льовочкін домовився з президентом Петром Порошенком, щоб канал "Інтер" критикував тільки партію "Народний фронт", але не БПП.
Як відомо, у п'ятницю в українському суді має відбутися відеодопит Януковича.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.