Льовочкін відповів Авакову на звинувачення у розгоні Майдану

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Середа, 23 листопада 2016, 16:58

Депутат "Опозиційного блоку" екс-голова Адміністрації президента Сергій Льовочкін заявляє про брехню глави МВС Арсена Авакова. 

Про це він заявив в коментарі "Українській правді".

На звинувачення в організації побиття майданівців Льовочкін відповів: "Нагадаю, що саме невиправдана жорстокість міліції проти студентів на площі Незалежності 30 листопада 2013 року стала причиною мого протесту і відходу з поста глави Адміністрації президента".

"Все це широко відомо і найкраще демонструє, що чергова хамська заява Авакова, як і попередні, побудовано на брехні", - додав він.

За словами Льовочкіна, "аваківські сентенції, як правило, - брехня, спрямована на відволікання уваги від власних злочинів або його провальної роботи".

"А в нинішньому випадку - від того, що до цих пір не покарані винні в терористичній атаці проти журналістів "Інтера" 4 вересня", - заявив він.

Як відомо, 23 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента Сергій Льовочкін.

Жорстокий розгін активістів на Майдані в ніч на 30 листопада 2013 року поклав початок масовим протестам проти тодішньої влади.

Льовочкіна також звинувачував у розгоні майдану екс-президент Віктор Янукович, а також екс-глава столичної міліції Валерій Коряк, однак Аваков, за даними каналу, виступив з такими звинуваченнями вперше.

Тим не менш, Аваков неодноразово різко критикував Льовочкіна. Також він натякав, що Льовочкін домовився з президентом Петром Порошенком, щоб канал "Інтер" критикував тільки партію "Народний фронт", але не БПП.

Як відомо, у п'ятницю в українському суді має відбутися відеодопит Януковича.

Українська правда

Теми: Льовочкін Аваков Майдан
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Коментарі — 2
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IP: 37.54.137.---Іван Сердюк23.11.2016 18:03
Ну що тут скажеш, тепер Льовочкін може говорити, що заманеться, бо іже пройшов час а його так і не затримували, і навіть не збираються, але це питання до НАБУ, СБУ та ГПУ чому так.
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IP: 91.199.93.---chesno123.11.2016 17:02
Аваков на ИНТЕР глаз положил? Значит скоро выборы
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