РФ активно тягне для армії Асада кораблі з боєприпасами

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Четвер, 24 листопада 2016, 01:53

Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та транспортне судно допоміжних сил ВМФ РФ "Кизил-60", які прямують до Сирії, увійшли у Середземне море.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на місцеві інформаційні портали.

"За твердженням стамбульських сайтів, кораблі прямують до сирійського порту Тартус, де розташований пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ у Середземному морі ... Судячи з осадки кораблів, вони йдуть сильно навантаженими. Так, на палубі "Кизил-60" зафіксовано 13 сорокафутових контейнерів", - йдеться у повідомленні.

Для "Цезаря Кунікова" це вже 9 похід до Сирії у поточному році, зазначає росЗМІ. 

Також наголошується, що за останні 2 тижні з вантажами до Сирії через чорноморські протоки пройшли не менше 3 великих десантних кораблів та 3 допоміжні судна ВМФ Росії.

"За повідомленнями зарубіжних ЗМІ, десантні кораблі і допоміжні судна ВМФ Росії беруть участь в операції, метою якої є доставка боєприпасів для російської авіагрупи на авіабазі Хмеймім під Латакією та сирійської урядової армії, яка веде бої з ісламістами, в тому числі, з ІДІЛ", - йдеться у повідомленні.

Теми: Росія Сирія війна зброя
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