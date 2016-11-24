РФ активно тягне для армії Асада кораблі з боєприпасами

Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" та транспортне судно допоміжних сил ВМФ РФ "Кизил-60", які прямують до Сирії, увійшли у Середземне море.

Про це пише російський "Інтерфакс" з посиланням на місцеві інформаційні портали.

"За твердженням стамбульських сайтів, кораблі прямують до сирійського порту Тартус, де розташований пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ у Середземному морі ... Судячи з осадки кораблів, вони йдуть сильно навантаженими. Так, на палубі "Кизил-60" зафіксовано 13 сорокафутових контейнерів", - йдеться у повідомленні.

Для "Цезаря Кунікова" це вже 9 похід до Сирії у поточному році, зазначає росЗМІ.

Також наголошується, що за останні 2 тижні з вантажами до Сирії через чорноморські протоки пройшли не менше 3 великих десантних кораблів та 3 допоміжні судна ВМФ Росії.

"За повідомленнями зарубіжних ЗМІ, десантні кораблі і допоміжні судна ВМФ Росії беруть участь в операції, метою якої є доставка боєприпасів для російської авіагрупи на авіабазі Хмеймім під Латакією та сирійської урядової армії, яка веде бої з ісламістами, в тому числі, з ІДІЛ", - йдеться у повідомленні.