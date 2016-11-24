Син Гульнари Карімової заявив, що інформація про її смерть - лише чутки

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Четвер, 24 листопада 2016, 02:33

Син Гульнари Карімової - доньки екс-президента Узбекистану - заявив, що повідомлення про її смерть є "лише чутками".

Про це Іслам Карімов у коментарі Бі-Бі-Сі

За словами сина старшої доньки екс-президента, Гульнара з лютого 2014 року перебуває під домашнім арештом.

Також Іслам додав, що його сестру - Іман Карімову - з-під домашнього арешту вже звільнили, але залишати країну їй заборонено.

Сам Карімов наразі, за його словами, перебуває у Лондоні.

Як відомо, 22 листопада узбецький сайт "Центр-1" повідомив із посиланням на власні джерела про смерть доньки першого президента Узбекистану Гульнари Карімової.

Пізніше російські сайти спростували цю інформацію, посилаючись на свої джерела. Підтвердженої інформації поки немає.

Гульнару Карімову називали можливою наступницею президента Узбекистану, однак у 2012 році вона стала фігуранткою низки корупційних скандалів.

Про смерть президента Узбекистану Іслама Карімова, який правив країною майже 27 років, офіційно повідомили 2 вересня. Перед цим у ЗМІ з'являлися повідомлення із підтвердженням та спростуванням інформації про його смерть, а прем'єр-міністр Туреччини навіть висловив свої співчуття ще до публічного оголошення про смерть Карімова. Апарат президента Узбекистану до останнього спростовували інформацію про його смерть.

Теми: ЗМІ убивство
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