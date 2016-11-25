Вранці у "Гулівер" прийшли люди зі зброєю – проводять слідчі дії

У п'ятницю вранці СБУ та Генпрокуратура проводять слідчі дії в центрі Києва в офісному центрі "Гулівер".

Так, за свідченнями очевидців, близько 9 години входи і виходи з будівлі блокували люди в чорному з автоматами. Вони контролювали вхід і вихід співробітників будівлі.

Спочатку спіробітників не пускали на роботу читач УП Олег

Також на місці була Нацполіція.

Станом на 9:31, представники СБУ і Генпрокуратури увійшли у будівлю.

у будівлі центру Андрій Швайка, УП

Як повідомила "Українській правді" речник СБУ Олена Гітлянська, проводяться слідчі дії в рамках Банку Михайлівський.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало уточнив Українській правді, що за ухвалою Шевченківського райсуду СБУ і ГПУ проводять слідчі дії. "На місце був викликаний патруль, показали документ на підставі якого ці слідчі дії проводяться. Після цього патруль поїхав", - розповів Тракало.

АНДРІЙ ШВАЙКА, УП

Як розповіла "Українській правді" керівник зі зв'язків з громадськістю ТРЦ Гулівер Тетяна Атаджанова, станом на 9:50 проводяться обшуки в одного з орендаторів на верхніх поверхах будівлі. Вона уточнила, що йдеться про офісну будівлю комплексу.

Атаджанова додала, що співробітників почали впускати у будівлю о 9:20. Вона також уточнила, що арешт накладався на торговельно-розважальний центр.

"Ми припускаємо, що ці події пов'язані з інтерв'ю, які останнім часом давав Поліщук", - сказала вона.

На вулиці стоять тоновані мікроавтобуси Андрій Швайка, УП

Як відомо, в листопаді ТРЦ Гулівер був арештований в рамках справи про банк Михайлівський. ТРЦ належить бізнесмену Віктору Поліщуку.

Як відомо, кілька років тому "Ощадбанк" видав компанії "Три О", що управляє столичним ТРЦ "Гулівер" 460 млн доларів кредиту, в той час як ринкова вартість заставного майна становила ледь половину від цієї суми.

Як повідомлялося, прокуратура Києва розраховує залучити до відповідальності власника мережі з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо" і ТОЦ Gulliver Віктора Поліщука за банкрутство банку "Михайлівський", в якому він раніше володів 92,501% статутного капіталу.

Раніше Шевченківський райсуд Києва арештував колишнього голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка на два місяці з правом внесення 137,8 млн гривень застави.

У травні в банк "Михайлівський" була введена зовнішня адміністрація. Пізніше стало відомо, що за день до цього банк продав свої кредити іншим фінкомпаніям.

23 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАО "Банк Михайлівський" до категорії неплатоспроможних.

У липні Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку.

Оксана Коваленко, Андрій Швайка, УП