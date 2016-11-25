СБУ: спецслужби РФ намагалися масово вербувати українських військових

Спецслужби Росії намагалися здійснити масштабні вербування українських військових, в основному – представників військово-морських сил, які до окупації розташовувалися в Криму.

Про це у п'ятницю на брифінгу заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

За його словами, це повідомлення є результатом операції військової контррозвідки, яка тривала з 2014 року. Він додав, що для вербування використовувалися "брудні методи".

"Затримують, вивозять кудись в ліс і кажуть – ось, дивися, ось гранати, ось патрони, які ми в тебе знайшли. Ось зброя. Або ти підписуєш, що ти будеш на нас працювати, або ми йдемо, тебе затримуємо і ти стаєш злочинцем", – розповів він.

Крім того, за словами Ткачука, погрожували розправою родичам, які залишилися в Криму.

Ткачук запевнив, що СБУ виявила такі спроби вербування оперативно і передача інформації російським кураторам була заблокована.

За його словами, більшість військових моряків залишилася вірною присязі та добровільно повідомила своєму керівництву та СБУ про спроби вербування. Тим не менше, двох військових суд вже засудив до 12 років ув'язнення за державну зраду.

Загалом у рамках спецоперації зареєстровано понад 30 кримінальних проваджень.

Ткачук додав, що окупантів цікавив бойовий чисельний склад військових частин України, їх озброєння місця дислокації, директиви та бойові розпорядження щодо застосування сил АТО, результати та подробиці заходів мобілізації та інше.

Під час брифінгу були також продемонстровані відеозаписи свідчень військових, яких намагалися вербувати. Їхні обличчя були приховані, а голос змінений.

Він нагадав, що добровільне повідомлення СБУ про спробу вербування звільняє людину від кримінальної відповідальності.

Олег Шанковський, УП