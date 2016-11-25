Допит Януковича викликав ажіотаж у журналістів, у суді тиснява
На skype-допит екс-президента Віктора Януковича акредитовано 45 засобів масової інформації, більше 110 журналістів та операторів.
Про це УП повідомили у прес-службі державної судової адміністрації України.
Для допиту виділили два зали в Святошинському райсуді Києва. В першому залі будуть присутні сторони кримінального провадження, судді, рідні та близькі обвинувачуваних та потерпілих.
Через тисняву журналістам виділили інший зал, де транслюватимуть онлайн-трансляцію із зали суду.
У залу суду також допустять операторів телеканалів для трансляції.
Наразі ситуація в суді спокійна, прокурори, судді та адвокати уникають розмов з журналістами.
На дворі кілька авто поліції та карета "швидкої".
Обвинувачуваних ще не доставили. Працівники суду обіцяють, що засідання почнеться рівно об 13.00.
Роман Кравець, УП
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