Допит Януковича викликав ажіотаж у журналістів, у суді тиснява

00
0
П'ятниця, 25 листопада 2016, 12:31

На skype-допит екс-президента Віктора Януковича акредитовано 45 засобів масової інформації, більше 110 журналістів та операторів.

Про це УП повідомили у прес-службі державної судової адміністрації України.

Для допиту виділили два зали в Святошинському райсуді Києва. В першому залі будуть присутні сторони кримінального провадження, судді, рідні та близькі обвинувачуваних та потерпілих.

 
фото: Роман кравець

Через тисняву журналістам виділили інший зал, де транслюватимуть онлайн-трансляцію із зали суду.

 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ

У залу суду також допустять операторів телеканалів для трансляції.

 
ФОТО: РОМАН КРАВЕЦЬ

Наразі ситуація в суді спокійна, прокурори, судді та адвокати уникають розмов з журналістами.

На дворі кілька авто поліції та карета "швидкої".

Обвинувачуваних ще не доставили. Працівники суду обіцяють, що засідання почнеться рівно об 13.00.

Роман Кравець, УП

Теми: Янукович суд Майдан
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Допит Януковича може зірватися: "Правий сектор" блокує виїзд із СІЗО 25 листопада 2016, 12:32
Луценко сумнівається, що Янукович скаже щось важливе 25 листопада 2016, 11:19
Турчинов: росіяни хочуть зробити з допиту Януковича шоу 25 листопада 2016, 10:55
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Допит Януковича може зірватися: "Правий сектор" блокує виїзд із СІЗО
СБУ: спецслужби РФ намагалися масово вербувати українських військових
Бойовики почали обстріл пункту "Мар'їнка"
Син Джемілєва вийшов з тюрми
Усі новини
5 пояснень

Як правильно вживати антибіотики

Інфографика

Кому йдуть ваші гроші за електрику