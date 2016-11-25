В Опитному від кулі снайпера загинув боєць – штаб АТО

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 12:46

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовослужбовець.

Про це на брифінгу у п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"У населеному пункті Опитне від снайперської кулі загинув 1 український військовий", – сказав він.

Від імені Міноборони Лисенко висловив співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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IP: 176.122.121.---EVGO25.11.2016 13:06
земля пухом, Герою...
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