В Опитному від кулі снайпера загинув боєць – штаб АТО

За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовослужбовець.

Про це на брифінгу у п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"У населеному пункті Опитне від снайперської кулі загинув 1 український військовий", – сказав він.

Від імені Міноборони Лисенко висловив співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Валентина Романенко, УП