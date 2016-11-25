В Опитному від кулі снайпера загинув боєць – штаб АТО
За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинув 1 військовослужбовець.
Про це на брифінгу у п'ятницю речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
"У населеному пункті Опитне від снайперської кулі загинув 1 український військовий", – сказав він.
Від імені Міноборони Лисенко висловив співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
Валентина Романенко, УП
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