"Укрзалізниця": сторінку Балчуна в Facebook зламали

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Субота, 26 листопада 2016, 15:25

У п'ятницю ввечері було зламано офіційну сторінку голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна у Facebook.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", вся інформація, яка після зламу акаунту може бути або вже розповсюджена від його імені, є "фейковою" та не відповідає дійсності.

"Просимо громадськість та ЗМІ уважно поставитися до цього факту. Режисери "чорного" піару проти менеджменту Укрзалізниці та особисто Войцеха Балчуна, вочевидь, вже втратили будь-яку надію на успіх своєї кампанії. Сьогоднішні події зайвий раз підтвердили, що пряма і принципова позиція Войцеха Балчуна викликає паніку у противників, проте єдине, що вони можуть, – це піти на такий ганебний вчинок", - вважають в "Укрзалізниці".

Разом з тим, сам Балчун на своїй особистій сторінці в суботу написав: "Вчора ввечері була хакерська атака на мій офіційний український профіль на FB. Не знаю, чи причиною була "Black Friday", чи що це є мій практично єдиний канал боротьби проти чорного PR в Україні. Стає дуже жарко... але цього і слід було очікувати, коли несеш відповідальність за такі складні реформи однієї з найбільших українських компаній".

Українська правда

Теми: Укрзалізниця
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