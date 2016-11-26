На Київщині затримали "злодія в законі" з посвідченням журналіста

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Субота, 26 листопада 2016, 17:53

На Київщині затримали громадянина Грузії, "злодія в законі", який разом з поплічниками підозрюються в організації незаконного зберіганні зброї, вимаганні грошей з приватних підприємців.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, за словами т.в.о. очільника поліції столичної області Дмитра Ценова, оперативні підрозділи ГУ поліції Київщини спільно з колегами Києво-Святошинського та Васильківського відділів поліції затримали 42-річного громадянина Грузії, який обґрунтовано підозрюється в організації злочинної діяльності на території Київського регіону.

Під час особистого огляду у зловмисника оперативники виявили та вилучили пістолет, журналістське посвідчення та інші документи, якими він користувався на території України. Законність отримання документів, а також осіб, причетних до їх видачі зараз перевіряють правоохоронці.

У салоні автомобіля, на якому пересувався підозрюваний, виявлено  різноманітні лікарські засоби, пігулки невідомого походження, шматки бурштину. У його поплічників, які приїхали його "визволяти", поліцейські виявили у кишені розкладні ножі, а в салоні автівки –  біти.

У поліції зазначили, що громадянин Грузії упродовж десяти років перебуває нелегально на території держави. Він вже видворявся правоохоронцями за межі України, однак незаконно повернувся і продовжив свою злочинну діяльність.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. 

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України. Проводяться заходи щодо затримання інших учасників організованої злочинної групи. Триває досудове розслідування.

Українська правда

Теми: Грузія Київська область поліція
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