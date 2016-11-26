У Криму імама засудили за "екстремістську літературу"

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Субота, 26 листопада 2016, 19:29

У Криму 24 листопада представники МВС затримали імама мечеті "Хан Джамі" Ельмара Абдулганієва.

Судячи з опублікованого відео, причини затримання названі не були, як не було надано постанову про затримання Абдулганієва, повідомляє Кримська правозахисна група.

Поліцейські доставили кримчанина до "Євпаторійського міського суду". А осіб, які супроводжували Абдулганієва, на засідання суду не допустили.

"Суддя" Ізмайлов Руслан Мавліч визнав Абдулганієва винним у зберіганні та розповсюдженні екстремістської літератури (ст 20.29 КоАП РФ).

За словами Абдулганієва, "суд" дав йому півгодини на пошук адвоката, але імам не зміг за цей час його знайти.

На опублікованому відео є запис Аметхана Альмежитова. Він повідомляє, що на "суді" його представили, як свідка проти Абдулганієва. Нібито Альмежитов заявив, що імам поширює екстремістську літературу. Однак сам Альмежитов повідомив "суду", що він цього не говорив.

За словами Альмежитова, "суддя" відмовив йому в ознайомленні з власною заявою для впізнання свого підпису. На відео Альмежитов повідомив, що знайдені книги він бачив тільки в руках співробітника ФСБ РФ.

Раніше Керченська правозахисна група повідомляла, що в мечеті "Хан-Джамі" невідомі особи, які представилися співробітниками ФСБ, але не назвали своїх прізвищ, провели обшук і нібито знайшли під килимом "заборонену літературу". Обшук проводили в темряві. Очевидці, які перебували в мечеті під час обшуку, заявили на відео, що літературу цю могли підкласти ті, хто проводив обшук.

Теми: Крим кримські татари
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