Роскомнагляд пропонує дітям писати листи Дідові Морозу за зразком

Роскомнагляд склав зразок рекомендованого листа дітей Дідові Морозу.

Він оприлюднений на сторінці Роскомнагляду Вконтакте.

"З наближенням новорічних свят кількість сайтів з листами Дідові Морозу, на яких поширюються персональні дані дітей, зростає. На даний момент виявлено 76 ресурсів, за якими вживаються заходи", - йдеться в повідомленні.

"Тому було прийнято рішення скласти зразок листа Дідові Морозу з рекомендаціями", - відзначили в Роскомнагляді.

Українська правда