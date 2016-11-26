Роскомнагляд пропонує дітям писати листи Дідові Морозу за зразком

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Субота, 26 листопада 2016, 20:42

Роскомнагляд склав зразок рекомендованого листа дітей Дідові Морозу.

Він оприлюднений на сторінці Роскомнагляду Вконтакте.

 

"З наближенням новорічних свят кількість сайтів з листами Дідові Морозу, на яких поширюються персональні дані дітей, зростає. На даний момент виявлено 76 ресурсів, за якими вживаються заходи", - йдеться в повідомленні.

"Тому було прийнято рішення скласти зразок листа Дідові Морозу з рекомендаціями", - відзначили в Роскомнагляді.

Українська правда

Теми: Росія
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