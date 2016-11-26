Військові показали, як бойовики обстрілюють Зайцеве

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Субота, 26 листопада 2016, 21:02

У н.п. Зайцеве бойовики, які контролюють половину населеного пункту, обстрілюють сили АТО з різнокаліберної зброї, вогонь ведеться з житлових кварталів і покинутих будинків.

Про це повідомляють бійці ЗСУ, які дислокуються у населеному пункті, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як зазначив один із представників сил ЗСУ на лінії розмежування, чіткої системи обстрілів з боку бойовиків немає. 

"Стріляють у будь-який час дня і ночі. Переважно одна схема - відпрацювання стрілецькою зброєю, неприцільний вогонь, цілевиявлення позицій сил АТО, після чого починається "робота" - великокаліберні кулемети, гранатомети - ручні, станкові, іноді міномети", - зазначив він.

Також, за словами військових, з одного боку населеного пункту, який зайнятий бойовиками, йде "робота" артилерії броньованої техніки.

"Обстрілювати можуть просто з житлових кварталів. ... Стріляють з різних закинутих будинків, різних позицій з окупованої території, іноді прицільно, іноді ні, ведуть "віяловий" вогонь, боєприпаси потрапляють і у приватні будинки, і у місця розташування особового складу", - повідомили бійці ЗСУ. 

 

Бійці відзначають, що періодично з боку бойовиків проходить ротація, під час якої у селищі настає "тиша", "потім вони починають "буянити", після чого все повертається на стабільний рівень".

Як раніше бійці ЗСУ повідомляли Українській правді, вдень у Зайцевому бойовики можуть ходити у повсякденному одязі, як місцеві мешканці, після чого з настанням темряви обстрілюють позиції сил АТО з покинутих житлових будинків.

Як відомо, через Зайцеве проходить перехід через лінію розмежування "Зайцеве - Майорськ".

Українська правда 

Теми: Донбас АТО Мінські угоди
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