В Українському центрі в Москві зірвали показ фільму про Голодомор

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Неділя, 27 листопада 2016, 01:46

У Москві, 26 листопада, перед Українським культурним центром пройшла акція протесту через річницю Голодомору, що відзначається в Україні.

Участь в ній взяли близько двох десятків "активістів" на чолі з муніципальним депутатом району Якиманка Дмитром Захаровим.

Також, так звані активісти зірвали показ фільму "Голод-33", який повинен був пройти в Українському центрі, назвавши його "русофобським".

Відзначається, що за півгодини до показу вони влаштували "інсталяцію" - розклали під українським прапором біля входу в центр кістки і свинячу голову, і плакат "Міф голодомору - брехня і танці на кістках".

При цьому поліція в дії "активістів" не втручалася.

 
Фото: "Комсомольска правда"

26 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Крім України, загальнонаціональні заходи до Дня пам'яті жертв Голодомору пройшли ще в 32 країнах світу.

"РИА Новости", "Комсомольська правда"

Теми: Росія
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