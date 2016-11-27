У Вашингтоні заявили, що РФ не змогла вплинути на хід виборів

592 перегляди
0
Неділя, 27 листопада 2016, 07:28

Високопоставлений чиновник в адміністрації президента США заявив, що Росії не вдалося вплинути на хол президентських виборів 8 листопада.

Заява була оприлюднена The New York Times у відповідь на запит про хід розслідування федерального уряду з приводу "чистоти" виборів.

"Кремль, ймовірно, очікував, що громадський резонанс навколо розкриття інформації, який відбувся після ініційованих російським урядом викриттів електронних листів американських осіб і організацій, в тому числі політичних, підніме питання про цілісність виборчого процесу, що могло б підірвати легітимність обраного президента. Проте, ми впевнені в результаті наших виборів, які точно відображають волю американського народу", - йдеться в заяві.

Відзначається, що федеральний уряд не спостерігав підвищеного рівня шкідливої кібер-активності, спрямованої на підрив виборчого процесу в день виборів.

"В результаті, ми вважаємо, що наші вибори були вільними і справедливими з точки зору кібербезпеки", - йдеться в тексті.

Також в заяві йдеться про те, що у Вашингтоні не знають, чи планували Росія будь-які кібер-атаки в день виборів або ж скасувала їх через попередження уряду США.

Теми: США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп назвав перерахунок голосів шахрайством 27 листопада 2016, 03:33
У Клінтон підтримають перерахунок голосів у кількох штатах 26 листопада 2016, 21:08
Трамп констатував смерть Кастро, у США "святкують" 26 листопада 2016, 18:18
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Ломаченко захистив титул чемпіона світу у бою з Волтерсом
У нічному клубі Львова сталася пожежа, є постраждалі
АТО: Бойовики били 37 разів, в основному - в напрямку Маріуполя
У "ДНР" вимагають припинити діяльність гуманітарної організації "Людина у скруті"
Усі новини
Mannequin Challenge

Як найдивніший флешмоб можна використати для доброї справи

5 пояснень

Як правильно вживати антибіотики