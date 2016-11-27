Страйк пілотів Lufthansa: перший день "перемир'я"

Пілоти Lufthansa не страйкують вперше за останніх п'ять днів, у неділю компанія скасувала лише 35 рейсів, запланованих на 27 листопада.

Як повідомляє DW з посиланням на речника авіакомпанії та dpa, у неділю скасовано 27 вильотів із Франкфурта-на-Майні та 8 - з Мюнхена, з 35-ти скасованих рейсів 19 - міжконтинентальні.

Під час чотириденного страйку, ініційованого профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit, Lufthansa була змушена загалом скасувати майже 2800 рейсів.

У компанії зазначили, що сподіваються повернутися до нормального режиму роботи 28 листопада, оскільки Vereinigung Cockpit не оголосила про ще один день страйку. У профспілці пообіцяли попереджати про страйк за 24 години до його початку.

Беттіна Фолькенс - представниця правління авіакомпанії, яка відповідає за питання персоналу - закликала профспілку до нових переговорів.

"Ми повинні розмовляти", - заявила вона та зазначила, що профспілка має відійти від своєю непохитної позиції, необхідно знайти компромісну формулу, яка влаштує обидві сторони.

Вимоги Vereinigung Cockpit щодо збільшення оплати праці пілотів на 22% за п'ятирічний період з 2012 року Фолькенс вважає неспівмірними, оскільки такого підвищення не було для жодної іншої категорії працівників Lufthansa та в жодній іншій галузі.