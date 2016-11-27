Страйк пілотів Lufthansa: перший день "перемир'я"

116 переглядів
0
Неділя, 27 листопада 2016, 15:12

Пілоти Lufthansa не страйкують вперше за останніх п'ять днів, у  неділю компанія скасувала лише 35 рейсів, запланованих на 27 листопада.

Як повідомляє DW з посиланням на речника авіакомпанії та dpa, у неділю скасовано 27 вильотів із Франкфурта-на-Майні та 8 - з Мюнхена, з 35-ти скасованих рейсів 19 - міжконтинентальні.

Під час чотириденного страйку, ініційованого профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit, Lufthansa була змушена загалом скасувати майже 2800 рейсів.

У компанії зазначили, що сподіваються повернутися до нормального режиму роботи 28 листопада, оскільки Vereinigung Cockpit не оголосила про ще один день страйку. У профспілці пообіцяли попереджати про страйк за 24 години до його початку.

Беттіна Фолькенс - представниця правління авіакомпанії, яка відповідає за питання персоналу - закликала профспілку до нових переговорів.

"Ми повинні розмовляти", - заявила вона  та зазначила, що профспілка має відійти від своєю непохитної позиції, необхідно знайти компромісну формулу, яка влаштує обидві сторони.

Вимоги Vereinigung Cockpit щодо збільшення оплати праці пілотів на 22% за п'ятирічний період з 2012 року Фолькенс вважає неспівмірними, оскільки такого підвищення не було для жодної іншої категорії працівників Lufthansa та в жодній іншій галузі.

Теми: авіа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Страйк пілотів Lufthansa: деякі рейси буде скасовано й у неділю 26 листопада 2016, 14:27
Lufthansa продовжила протест до вечора четверга 23 листопада 2016, 13:52
У "Борисполі" скасували рейси Lufthansa через страйк 23 листопада 2016, 09:25
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Сестра Львочкіна очолила топ-5 власників офшорів
"Беркутівців" у понеділок можуть допитати по відео з СІЗО – Горбатюк
Саакашвілі провів збори свого "Руху". Вимагав перевиборів
Доба в зоні АТО: поранено трьох військових та цивільного
Усі новини
Дар подобатися

11 звичок милих людей

Black Friday

Де шукати знижки на українські марки