Нацгвардія: під Маріуполем затримано 23 посібників "ДНР"
Нацгвардія заявляє про затримання 22 осіб, які значились у розшуку за скоєння кримінальних злочинів та пособництво "ДНР".
Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, 26 листопада військовослужбовці Південного оперативно-територіального об’єднання спільно із співробітниками Національної поліції та співробітниками СБУ в Донецькій області залучалися до комплексу службових заходів у двох населених пунктах поблизу міста Маріуполь.
В ході відпрацювання військовослужбовцями було затримано 22 особи, які значились у розшуку за скоєння кримінальних злочинів та пособництво незаконному збройному формуванню "ДНР".
Також цього дня гвардійцями на блокпосту, який розташований на в’їзді в Маріуполь, затриманий громадянин К. Під час перевірки встановлено, що даний громадянин є працівником "поліції" незаконного збройного формування "ДНР".
Затримані громадяни передані працівникам Національної поліції та Служби безпеки України.
Разом з тим, поліція Донеччини заявляє про затримання цього тижня 6 бойовиків та їхніх пособників, які ховалися на території, підконтрольній Україні.
Вік затриманих – від 26 до 60 років. Усі вони примкнули до терористів у 2014 році та брали участь у керованих агресором заходах, які призвели до окупації частини регіону.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", ч.1. ст. 256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" Кримінального кодексу.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.