ProZorro вже заощадила 7 млрд гривень - Нефьодов

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Неділя, 27 листопада 2016, 21:43

Завдяки системі публічних електронних закупівель ProZorro вдалося заощадити близько 7 млрд грн.

Про це повідомив перший заступник голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю.

"Починаючи з 1 серпня всі відносно великі держзакупівлі від 200 тис. грн повинні проводитися через ProZorro. Україна є однією з небагатьох країн світу, яка перевела свої держзакупівлі в онлайн, де кожен громадянин, перебуваючи вдома за комп'ютером, може перевірити, що закуповує автодор, мерія або Міноборони", - сказав Нефьодов.

За його словами, економія від ProZorro становить 13% від суми контрактів і вже перевищила 7 млрд грн.

Інтерфакс-Україна

Теми: держзакупівлі
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