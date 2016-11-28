СБУ: Клименко живе в Москві, де купив елітне житло

Співробітники Служби безпеки України встановили місце проживання колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка в Росії.

Про це йдеться в тексті ухвали Печерського районного суду Києва від 10 листопада, повідомляють "Українські новини".

Згідно з повідомленням, суд розглянув клопотання адвоката екс-міністра Сергія Титаренка про скасування постанови Генпрокуратури про зупинення досудового розслідування від 26 лютого 2015 року. Титаренко аргументував це тим, що у Клименка немає статусу підозрюваного, а значить, розслідування щодо нього вестися не може і кримінальну справу повинно слід закрити, а не призупинити.

Генпрокуратура, у свою чергу, заявила, що Клименкові було повідомлено про підозру належним способом.

У той же час, з 6 травня поточного року міжнародний розшук екс-міністра було призупинено на час проведення перевірки комісією Інтерполу.

"Відповідно до листа ГУ БКОЗ (Головного управління з боротьби з корупцією і організованою злочинністю) СБУ від 31 серпня 2016 року №14/15-18178 за оперативними даними встановлено, що Клименко з 2014 року по теперішній час проживає у Москві (РФ), де на вулиці Тверській придбав елітне житло, а також тимчасово перебував у Ростові-на-Дону, Сочі (обидва – РФ) і тимчасово перебував у Ялті (АР Крим)", – сказано в тексті судового рішення.

Крім того, правоохоронці повідомили, що здійснюються заходи, спрямовані на розшук Клименка в пунктах пропуску через державний кордон України з метою його затримання і доставки в суд.

Враховуючи дану інформацію, суд вирішив відмовити захисту екс-міністра і не скасував постанову про припинення розслідування.

Як відомо, у серпні Печерський райсуд Києва повторно повернув до Генеральної прокуратури клопотання про надання дозволу для початку заочного розслідування проти Клименка.