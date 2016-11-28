Путін контролює дії Януковича - визнали в Кремлі

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Понеділок, 28 листопада 2016, 16:24

Президент Росії Володимир Путін регулярно отримує інформацію про колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи інформують Путіна про судовий процес у справі "Беркута" і про участь в ньому Януковича, передає ТАСС.

"Безумовно, президент (РФ Володимир Путін) отримує регулярно інформацію про те, що відбувається навколо Віктора Януковича, які він робить кроки і в яких процесах бере участь", - заявив він.

При цьому представник Кремля не зміг відповісти на питання, чи спілкувалися Путін і Янукович останнім часом.

"Я не маю такої інформації", - заявив він.

Теми: Янукович Путін
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