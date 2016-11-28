Поліцейську місію ОБСЄ навряд розглянуть за півтора тижні

Питання про розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі навряд чи може бути розглянуто на саміті організації за півтора тижні.

Про це сказав у понеділок на прес-конференції у Берліні офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, повідомляє Укрінформ.

"Зараз ми дуже далекі від того, щоб прийняти рішення щодо організації такої збройної поліцейської місії ОБСЄ для Донбасу. Я не виходжу з того, що воно може бути погоджене або навіть вирішене на зустрічі глав МЗС ОБСЄ в Гамбурзі 8-9 грудня", - сказав Шефер.

Ця зустріч завершує рік головування Німеччини в ОБСЄ.

Він зазначив, що діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр "докладає зусиль, щоб отримати підтримку в питанні реалізації у рамках ОБСЄ того, чого впродовж тривалого часу вимагає український президент і того, на що погодився російський президент".

Проте, зробити це дуже нелегко, оскільки потребуватиме компромісу усередині Організації.

Дипломат нагадав, що створення подібної місії стало б "абсолютним прецедентом" і серйозним символічним сигналом, оскільки не було ніколи в історії цієї структури збройних місій, які, як додав Шефер, "суперечать суті і духу ОБСЄ".