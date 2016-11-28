Поліцейську місію ОБСЄ навряд розглянуть за півтора тижні

00
0
Понеділок, 28 листопада 2016, 17:53

Питання про розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі навряд чи може бути розглянуто на саміті організації за півтора тижні.

Про це сказав у понеділок на прес-конференції у Берліні офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер, повідомляє Укрінформ.

"Зараз ми дуже далекі від того, щоб прийняти рішення щодо організації такої збройної поліцейської місії ОБСЄ для Донбасу. Я не виходжу з того, що воно може бути погоджене або навіть вирішене на зустрічі глав МЗС ОБСЄ в Гамбурзі 8-9 грудня", - сказав Шефер.

Ця зустріч завершує рік головування Німеччини в ОБСЄ.

Він зазначив, що діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр "докладає зусиль, щоб отримати підтримку в питанні реалізації у рамках ОБСЄ того, чого впродовж тривалого часу вимагає український президент і того, на що погодився російський президент".

Проте, зробити це дуже нелегко, оскільки потребуватиме компромісу усередині Організації.

Дипломат нагадав, що створення подібної місії стало б "абсолютним прецедентом" і серйозним символічним сигналом, оскільки не було ніколи в історії цієї структури збройних місій, які, як додав Шефер, "суперечать суті і духу ОБСЄ".

Теми: ОБСЄ Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Спостерігачам місії ОБСЄ передали GPS та рукавички 28 листопада 2016, 16:56
Тишу на Донбасі порушують менше, але сили не відведено – Хуг 25 листопада 2016, 13:45
ОБСЄ зафіксувала рекордний рівень порушень на Донбасі 25 листопада 2016, 03:42
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Поліцейську місію ОБСЄ навряд розглянуть за півтора тижні
Янукович заперечує, що радився з РФ про придушення Майдану
Адвокати "беркутівців" узгодили питання з Януковичем – ГПУ
Янукович в суді бреше, але покарати його за це неможливо – прокурор
Усі новини
Не бійтеся блискавок!

Цікаві факти про сучасні літаки

Заміж у 13 років

У Данії перевірили реакцію батьків на таку пропозицію для їх доньки