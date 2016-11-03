У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1200 авто

00
0
Четвер, 3 листопада 2016, 00:22

У чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 2 листопада стоять 1240 автомобілів.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Так, в ПП "Рава-Руська" стоять 300 машин, "Устилуг" - 270, "Краковець" - 200, "Ягодин авто" - 180, "Угринів" - 130, "Шегині" - 100, "Грушів" - 60.

У пункті пропуску "Смільниця" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в чергах стоять 70 авто: в ПП "Лужанка" - 50, "Вилок" - 20.

На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою автомобільних черг не зафіксовано.

Теми: Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Черги на пунктах пропуску у напрямку Польщі не зникають 30 жовтня 2016, 23:55
Голова Міноборони Польщі: РФ дестабілізує Європу 30 жовтня 2016, 06:07
На кордоні з Польщею стоять більше 1,3 тисячі авто 29 жовтня 2016, 10:21
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В Одесі закрили "гордість Саакашвілі"
Журналісти потрапили під обстріл бойовиків
ЗМІ: Україна закуповує продукцію для оборонки в російських виробників
В АП Киргизстану кажуть, що Порошенка могли розіграти по телефону
Усі новини
Скандал

У Сєвєродонецьку закрили фотовиставку через скаргу на "порнографію"

Інтерв'ю

Режисер Марина Врода: Весь сенс у тому, щоб подолати страх