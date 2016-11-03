Держдеп США озвучив реакцію на е-декларації

539 переглядів
1
Четвер, 3 листопада 2016, 02:33

Державний департамент США назвав успіхом реалізацію системи е-декларування в Україні та нагадав про необхідність притягнення до відповідальності тих, хто використовував державні посади для збагачення.

Таку позицію озвучили в відомстві в середу у відповідь на запит "Укрінформу".

"Ми високо цінуємо зусилля України в успішній реалізації системи електронного декларування, яка стала новаторським кроком вперед для забезпечення прозорості в процесі управління, а також у виконанні вимог пакета підтримки Міжнародного валютного фонду", - підкреслили в Держдепі.

У відомстві також позитивно відзначили кількість декларацій, поданих українськими чиновниками, яка набагато перевищує очікування МВФ.

"Це ще один позитивний крок в зусиллях України реалізувати всеосяжні реформи", - зазначається у відповіді Держдепу.

Звичайно, ця прозорість "викликає інші питання", які є властивими здоровій демократії.

"Важливо, щоб український уряд і надалі розслідував і притягував до відповідальності посадових осіб, які використовують свої посади для отримання фінансової вигоди", - відзначили в Держдепартаменті США.

Як відомо, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. 

Теми: декларація США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нардеп Деркач не розповів у декларації про дружину-мільйонерку 2 листопада 2016, 19:16
Вінник запевняє, що дані про кредит зникли з е-декларації через збій 2 листопада 2016, 18:43
119 нардепів-мільйонерів отримували компенсацію на житло 2 листопада 2016, 18:09
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.150.152.---TKorolkov03.11.2016 03:05
Какие все таки наивные эти американцы, думают, что члены правительства " привлекут к ответственности
лиц, которые использовали свои должности для получения финансовой выгоды"
Как могут члены правительства привлечь к ответственности самих себя?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Держдеп США озвучив реакцію на е-декларації
В Одесі закрили "гордість Саакашвілі"
Журналісти потрапили під обстріл бойовиків
ЗМІ: Україна закуповує продукцію для оборонки в російських виробників
Усі новини
США

Кому дістануться фоловери Обами?

Відео

Brutto записали пісню на вірш Сергія Жадана