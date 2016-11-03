Луценко проведе переговори з представниками МКС в Гаазі

Генеральний прокурор Юрій Луценко проведе переговори з представниками Міжнародного кримінального суду в Гаазі про злочини проти активістів Революції Гідності.

Про це заявив заступник генпрокурора Євген Єнін ефірі "5 каналу".

За його словами, для повноцінного розгляду справи Київ повинен надати суду докази, що агресивні дії відносно мирних повстань мали місце не тільки в столиці, а й по всій території країни.

"Наближається чергова річниця Революції Гідності і цей день генпрокурор зустріне в Гаазі. Він буде проводити там переговори з прокурорами Міжнародного кримінального суду, в ході яких будуть узгоджені дані, які нам додатково можливо потрібно передати. А також можливий таймінг зазначених процедур", - зазначив Енін .

Він уточнив: "На думку представників МКС, там недостає масштабності подій. Вони кажуть, що здебільшого події щодо масового вбивства мали доволі локалізований характер. Саме зусиллями українського слідства, так і за підтримки української дипломатії, ми намагаємося переконати МКС, що ці події мали масштабний характер. Що йдеться не лише про події в Києві, а й про придушення мирних повстань в інших регіонах України – по всій Україні фактично".

"Друге питання, яке хвилює МКС: вони наразі не впевнені до кінця, що саме передбачався розстріл, що це було охоплено попереднім планом, задумом. Натомість, ми доводимо, що це було сплановано", - додав Енін.