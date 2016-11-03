Суддя, який жив на одну зарплату, купив квартиру за мільйон
Суддя Апеляційного суду Луганської області Юрій Чорнобривко придбав квартиру в Іспанії.
Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на дані з реєстру Національної агенції з питань запобігання корупції
Так згідно з повідомленням про зміни майнового стану, площа квартири – 84 кв.м. Суддя зазначив, що на момент придбання її ціна становила 980 тисяч гривень. Квартиру судді продав Хосе Солвес Аваргес.
Водночас в електронній декларації за 2015 рік суддя повідомив, що його дружина Яна Чорнобривко орендувала вказану квартиру в Іспанії у колишнього власника. Скільки вона платила за оренду у декларації не вказано.
Раніше сам суддя не мав власної нерухомості і повідомляв, що користувався квартирою у Сєвєродонецьку на 39 кв.м., що належить третій особі. Дружина судді володіє будинком в Луганську на 84 кв.м., а дочка Дар’я – половиною квартири на 98 кв.м.
Зарплата судді у 2015 році склала 251 тис грн., а у 2014 р. – 271 тисячу гривень.
За минулий рік дружина Чорнобривка отримала тільки 200 тис грн. доходу від відчуження рухомого майна. Ймовірно, йдеться про продаж автомобіля Mercedes-Benz GL 320 2008 р.в., який суддя декларував у 2014 році. Зараз у власності дружини залишився BMW X1 2011 р.в.
Жодних інших доходів дружина судді офіційно не мала. У 2014 році вона задекларувала тільки 46 тис грн. від ведення підприємницької діяльності.
Станом на 2015 рік суддя та його дружина мали 360 тис грн. заощаджень готівкою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.