У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 солдат зазнав поранень.
Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу загиблих у лавах українських військових немає, однак 1 військовий отримав поранення. Це сталося в районі Авдіївки внаслідок ворожого обстрілу", – сказав полковник.
Валентина Романенко, УП
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