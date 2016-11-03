У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу

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Четвер, 3 листопада 2016, 12:55

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 солдат зазнав поранень.

Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу загиблих у лавах українських військових немає, однак 1 військовий отримав поранення. Це сталося в районі Авдіївки внаслідок ворожого обстрілу", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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