У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 солдат зазнав поранень.

Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу загиблих у лавах українських військових немає, однак 1 військовий отримав поранення. Це сталося в районі Авдіївки внаслідок ворожого обстрілу", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП