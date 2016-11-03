Дерев'янко каже, що не може відкликати свій скандальний законопроект

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Четвер, 3 листопада 2016, 13:28

Позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко стверджує, не може відкликати законопроект 5318 про зміну закону про запобігання корупції та "іноземних агентів".

Про це він розповів журналістам в кулуарах Ради в четвер.

"Відкликати не можу, може лише Верховна Рада, це має бути її рішення, оскільки законопроект в порядку денному. Але я пропоную пункт перший законопроекту сьогодні не проголосувати, цей суперечливий пункт – проголосувати без нього, а на друге читання все це виправити і припинити істерику", – сказав він.

Також Дерев'янко поскаржився на реакцію суспільства щодо його законопроекту.

"Борці з корупцією розуміють, що це – інформаційний захист і вже оприлюднили свої декларації і вони нічого не бояться, можливо бояться якісь інші борці з корупцією. За сьогоднішні півдня я отримав скільки погроз – про дискредитацію, про те, про се... я з часів Януковича скільки погроз не отримував. Тільки раніше були фізичні погрози, тепер моральні і політичні", – сказав він.

Як відомо, раніше виконавчий директор Тransparency International Україна Ярослав Юрчишин заявив, що цей документ є законом про іноземних агентів.

"Так от, вирішило посольство, скажемо, Данії, привезти антикорупційних експертів з усього світу і провести конференцію в Києві. За цим законом е-декларацію має заповнити керівник закладу де буде конференція проводитися, фірма-постачальник харчів на цей захід, а також (і таке може бути) приватний підприємець, який організовуватиме прибирання цього залу", - зазначив він.

За словами Юрчишина, мета закону - "відбити можливості або принаймні максимально ускладнити їх для міжнародних партнерів України інвестувати в боротьбу з корупцією".

Проти цього закону виступив також "Центр протидії корупції", РПР і Делегація ЄС в Україні.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: НАЗК корупція декларація
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IP: 162.243.247.---Nanik03.11.2016 14:07
Не далёкие нардепы и властьимущие! Есть всего два пути эволюционный( тот по которому ведут ЕС и США) и революционный( по которому ведут к ближайшему фонарю или дереву).Других путей просто нет!!!
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