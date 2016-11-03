Дерев'янко каже, що не може відкликати свій скандальний законопроект
Позафракційний нардеп Юрій Дерев'янко стверджує, не може відкликати законопроект 5318 про зміну закону про запобігання корупції та "іноземних агентів".
Про це він розповів журналістам в кулуарах Ради в четвер.
"Відкликати не можу, може лише Верховна Рада, це має бути її рішення, оскільки законопроект в порядку денному. Але я пропоную пункт перший законопроекту сьогодні не проголосувати, цей суперечливий пункт – проголосувати без нього, а на друге читання все це виправити і припинити істерику", – сказав він.
Також Дерев'янко поскаржився на реакцію суспільства щодо його законопроекту.
"Борці з корупцією розуміють, що це – інформаційний захист і вже оприлюднили свої декларації і вони нічого не бояться, можливо бояться якісь інші борці з корупцією. За сьогоднішні півдня я отримав скільки погроз – про дискредитацію, про те, про се... я з часів Януковича скільки погроз не отримував. Тільки раніше були фізичні погрози, тепер моральні і політичні", – сказав він.
Як відомо, раніше виконавчий директор Тransparency International Україна Ярослав Юрчишин заявив, що цей документ є законом про іноземних агентів.
"Так от, вирішило посольство, скажемо, Данії, привезти антикорупційних експертів з усього світу і провести конференцію в Києві. За цим законом е-декларацію має заповнити керівник закладу де буде конференція проводитися, фірма-постачальник харчів на цей захід, а також (і таке може бути) приватний підприємець, який організовуватиме прибирання цього залу", - зазначив він.
За словами Юрчишина, мета закону - "відбити можливості або принаймні максимально ускладнити їх для міжнародних партнерів України інвестувати в боротьбу з корупцією".
Проти цього закону виступив також "Центр протидії корупції", РПР і Делегація ЄС в Україні.
Роман Кравець, Олег Шанковський, УП
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