Бойовики знову зірвали розведення сил біля Станиці Луганської – СЦКК

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Четвер, 3 листопада 2016, 14:38

Розведення сил і засобів згідно з рамковою угодою поблизу Станиці Луганської неможливо розпочати через обстріли бойовиків, які не дотримуються взятих зобов'язань.

Про це заявив у четвер керівник групи української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Борис Кременецький, інформує прес-офіцер СЦКК.

"Збройні Сили України готові до виконання рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі, однак обстріл позицій ЗСУ, який відбувся вночі 1 листопада унеможливив виконання заходів з розведення сил на ділянці Станиця Луганська запланованого на наступний день", – йдеться в коментарі.

Повторні обстріли наших позицій в Станиці Луганській ввечері 2 листопада ще раз красномовно підтвердили небажання керівництва ОРЛО виконувати взяті на себе зобов’язання, зазначає Кременецький.

Близько чотирьох годин збройні формування ОРЛО обстрілювали наші позиції з мінометів 82 калібру (забороненого Мінськими домовленостями), АГС, РПГ, озброєння БМП та стрілецької зброї.

Черговим свідченням зриву домовленостей з боку ОРЛО, також став факт обстрілу позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Кримське, з застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Загалом було випущено близько 30 реактивних снарядів з району населеного пункту Сміле.

Про всі випадки порушення режиму припинення вогню поінформовано робочу групу СММ ОБСЄ, зазначають в СЦКК.

Кременецький нагадав, що розведення сторін, відповідно до рамкового рішення Тристоронньої контактної групи, розведення сил і засобів на Донбасі можливе лише після 7 днів дотримання режиму припинення вогню.

Він наголосив, що Збройні Сили України неухильно дотримуються взятих на себе зобов'язань.

Українська правда

Теми: АТО Мінські угоди
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