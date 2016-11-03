Бойовики знову зірвали розведення сил біля Станиці Луганської – СЦКК
Розведення сил і засобів згідно з рамковою угодою поблизу Станиці Луганської неможливо розпочати через обстріли бойовиків, які не дотримуються взятих зобов'язань.
Про це заявив у четвер керівник групи української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Борис Кременецький, інформує прес-офіцер СЦКК.
"Збройні Сили України готові до виконання рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі, однак обстріл позицій ЗСУ, який відбувся вночі 1 листопада унеможливив виконання заходів з розведення сил на ділянці Станиця Луганська запланованого на наступний день", – йдеться в коментарі.
Повторні обстріли наших позицій в Станиці Луганській ввечері 2 листопада ще раз красномовно підтвердили небажання керівництва ОРЛО виконувати взяті на себе зобов’язання, зазначає Кременецький.
Близько чотирьох годин збройні формування ОРЛО обстрілювали наші позиції з мінометів 82 калібру (забороненого Мінськими домовленостями), АГС, РПГ, озброєння БМП та стрілецької зброї.
Черговим свідченням зриву домовленостей з боку ОРЛО, також став факт обстрілу позицій ЗСУ поблизу населеного пункту Кримське, з застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Загалом було випущено близько 30 реактивних снарядів з району населеного пункту Сміле.
Про всі випадки порушення режиму припинення вогню поінформовано робочу групу СММ ОБСЄ, зазначають в СЦКК.
Кременецький нагадав, що розведення сторін, відповідно до рамкового рішення Тристоронньої контактної групи, розведення сил і засобів на Донбасі можливе лише після 7 днів дотримання режиму припинення вогню.
Він наголосив, що Збройні Сили України неухильно дотримуються взятих на себе зобов'язань.
Українська правда
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