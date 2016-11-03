У Сирії загинув помічник депутата РФ, який воював на Донбасі

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Четвер, 3 листопада 2016, 18:03

В Сирії загинув помічник депутата Держдуми Росії Сергій Морозов.

Про це повідомив депутат від ЛДПР Михайло Дегтярьов, передають "РИА Новости".

За словами Дегтярьова, Морозов був його другом і багато років входив в ЛДПР.

"В останні роки він повернувся до свого коріння, переїхав на Кубань, він козак. Військовим він точно не був, простий хлопець, сім'янин. Кілька років з ним зв'язку не було. Знаю, що він їхав добровольцем в Донбас, стояв на боці "ополченців" ДНР", - сказав депутат.

Він уточнив, що той сам вирішив виїхати до Сирії.

"Яким чином він туди потрапив, мені невідомо", - сказав депутат, додавши, що за деякими відомостями, Морозов загинув в бою з терористами під Пальмірою.

Як відомо, фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмірал Григорович", озброєний ракетами "Калібр", в четвер відправиться з окупованого Криму в Середземне море, де посилить російське угруповання біля берегів Сирії.

1 листопада авіаносна група російського військово-морського флоту увійшла в Середземне море і продовжує рух до узбережжя Сирії.

Теми: Донбас Сирія Росія
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IP: 93.79.56.---GORs03.11.2016 18:57
"В останні роки він повернувся до свого коріння, переїхав на Кубань, він козак". - Який козак? Нічого паскудити величне слово. Той, хто воює за )(уйла сам таким і стає. Так що вносимо корективи - "В останні роки він повернувся до свого коріння, переїхав на Кубань, він )(уйло. " Міг би пишатись - називають так же як і путіна.
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