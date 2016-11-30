Фракція Меркель у Бундестазі звинувачує РФ в дестабілізації Заходу
Фракція ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі звинуватила Росію у спробах дестабілізувати західну демократію.
Про це йдеться у документі на семи сторінках, який фракція має намір погодити у вівторок, 29 листопада, пише DW.com.
Зокрема, у документі, який затвердило керівництво фракції, зазначається, що Росія здійснює агресивну зовнішню політику, поширює цілеспрямовану пропаганду і дезінформацію, намагається дискредитувати політику федерального уряду Німеччини та погіршити відносини між США та ЄС.
Задля цього Росія політично і фінансово підтримує правопопулістські партії в Європі, використовує російську діаспору за кордоном та здійснюєсаботаж за допомогою кібератак.
У документі також згадується і причина загострення у відносинах Росії з Заходом.
"Росія порушила міжнародне право, коли перемістила непорушні кордони, - стверджують автори заяви. - Військові дії Росії в Україні є неприйнятними".
Відповіддю на дії Москви мають стати поcилена європейська політика безпеки, терплячість у поводженні з Кремлем, намагання знову відновити довіру у відносинах з Росією, йдеться у документі. У довгостроковій перспективі треба прагнути до створення зони вільної торгівлі між ЄС та Росією.
Водночас між сестринськими партіями - Християнсько-демократичним союзом та Християнсько-соціальним союзом немає єдності щодо нових санкцій відносно Росії через її дії у Сирії.
У документі вказується, що Росія частково відповідальна за війну у Сирії, однак санкції у ньому за це не згадуються.Напередодні до запровадження нових санкцій щодо Росії через Сирію закликав голова комітету зовнішньої політики Норберт Реттґен, який також належить до ХДС.
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