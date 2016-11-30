У Молдові відкриють офіс НАТО

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп і Генеральний секретар НАТО Йенс Стотенберг підписали Угоду про відкриття в Кишиневі офісу Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Переконаний, що відкриття в Кишиневі офісу НАТО сприятиме ефективнішому освоєнню потенціалу взаємодії з Північноатлантичним альянсом шляхом імплементації вже існуючих програм і реалізації нових ініціатив за підтримки НАТО", - заявив молдавський прем'єр.

Під час зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Філіп підкреслив зацікавленістьМолдовив консолідації політичного діалогу та практичного співробітництва з НАТО в дусі Партнерства заради миру і на основі принципів конституційного нейтралітету Молдови. Цілі цієї взаємодії, за словами глави молдавського уряду, відображені в індивідуальному Плані партнерства з НАТО (IPAP), який був підписаний Молдовою ще в 2006 році.

Столтенберг зазначив, що офіс в Кишиневі буде не військовим, а цивільним, а сам Північноатлантичний альянс поважає нейтралітет, територіальну цілісність і суверенітет Молдови.

За попередніми даними, офіс відкриється в Кишиневі навесні 2017 року.