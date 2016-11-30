РБ ООН проведе екстрене засідання щодо Сирії

Рада безпеки ООН проведе чергове екстрене засідання з приводу кризи в Алеппо, яка загострюється на тлі наступальної операції урядових сил Сирії, підтриманих повітряними ударами російських військових.

Про це пише Радіо Свобода.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що до 20 тисяч людей втекли з місць свого проживання внаслідок цього наступу впродовж останніх 72 годин.

Східні райони Алеппо, контрольовані опозицією, перебувають в облозі понад чотири місяці, запаси міжнародної гуманітарної допомоги в цих районах вичерпані.

Речниця Всесвітньої продовольчої програми Беттіна Люшер повідомила, що цивільні на сході Алеппо "повільно опускаються до пекла".

"Франція та її партнери не можуть мовчати щодо того, що може бути одним з найбільших масових убивств цивільного населення з часів Другої світової війни", – сказав посол Франції в ООН Франсуа Делаттр.

Франція виступила ініціатором скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН.