У дворі "Тюрми на Лонцького" знайшли німецькі каски і документи СРСР

У дворі Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" у Львові під час розкопок були знайдені німецькі солдатські каски періоду Другої світової війни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор музею Руслан Забілий.

"Це для музею важливі артефакти бо знайдені на його території і є єдиними свідченнями із періоду 1941-1944 років та нагадують про нацистські злочини", – написав він.

Крім того, було знайдено згорілі документи радянських спецслужб, які Забілий вважає унікальними артефактами.

"Це згорілі документи радянських спецслужб – свідчення про те, як чекісти затирали сліди своїх злочинів, знищуючи докази. Хтозна коли їх палили! Може в 1941, а може в 1991 році! На спопелілих аркушах залишилися досі відчитувані, за слідами друкарської фарби, слова друковані російською мовою. Це документи якоїсь звітності", – повідомив він.

Зокрема, на одному з документів видно гриф "Совершенно секретно".

"Документи палили папками. Тому, те, що від них залишилося спресувалося та збереглося в піщаному ґрунті. Законсервуємо ці знахідки і колись вони потраплять в музейну експозицію", – додав Забілий.

Розкопки на території "Тюрми на Лонцького" здійснюються спільно з фахівцями КП ЛОР "Доля".

Українська правда