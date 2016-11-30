Луценко призначив головного "чистильника" Генпрокуратури

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Середа, 30 листопада 2016, 13:15

Генеральний прокурор Юрій Луценко призначив Володимира Уварова керівником генеральної інспекції Генпрокуратури.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"Просто зараз у присутності преси генеральний прокурор Юрій Луценко підписує наказ про призначення керівником генеральної інспекції Володимира Уварова", - написала вона.

Свої обов'язки він почне виконувати з 1 грудня.

 
Володимир Уваров
Фото: kamyanske.dp.ua

Як повідомляють "Українські новини", за словами Луценка, штат Генеральної інспекції складе 88 осіб. Геніспекція повинна почати роботу з січня 2017 року.

Луценко чекає ефективної роботи цього органу, в тому числі "чисток" всередині прокуратури.

Як повідомляє "Укрінформ", Уваров заявив після призначення, що його головне завдання – документувати і притягати до кримінальної відповідальності працівників ГПУ за хабарі.

"Це ми і будемо робити з перших днів, як тільки структура буде сформована", - сказав він

Як відомо, Уваров з лютого 2009 по березень 2010 року очолював управління Міністерства внутрішніх справ в Миколаївській області.

Уваров – професор кафедри кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Народився 6 квітня 1964 року в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

У 1992 році вступив на юридичний факультет Донецького інституту Міністерства внутрішніх справ України, який успішно закінчив 1997 року, здобувши фах "Правознавство".

В органах внутрішніх справ почав служити з 1986 року. Від 2013 року займався викладацькою діяльністю.

Генінспекція буде розслідувати злочини, скоєні прокурорами, буде очищати прокуратуру від тих персон, чий спосіб життя і чиї витрати не відповідають легальним доходам прокурорів.

Також Генеральна інспекція матиме можливість і повноваження садити цих прокурорів.

Теми: Луценко Генпрокуратура
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