У центрі Дніпра стався вибух

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Середа, 30 листопада 2016, 20:46

У центрі Дніпра стався вибух, потерпілих немає.

Як поінформували в обласному управлінні Національної поліції, інцидент стався близько 18:00, на місці працює слідчо-оперативна група.

"Вибух стався на вулиці Грушевського, 43. На парковці були три авто, зараз оцінюється пошкодження кожного з них. Також було пошкоджене вікно будівлі. Постраждалих немає", – сказала Радіо Свобода речниця обласного управління поліції Ганна Старчевська.

За даними громадських активістів, вибух, ймовірно, гранати стався біля офісу партії "Національний корпус".

Водночас в обласній організації партії "Національний корпус" повідомили, що офіс їхньої партії в Дніпрі розташований за зовсім іншою адресою, там ніяких інцидентів не відбулось.

Теми: Дніпро надзвичайна подія
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