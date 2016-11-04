Канада розгляне законопроект необхідний для ЗВТ з Україною

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 04:41

Уряд Канади подав до федерального парламенту законопроект, необхідний для ратифікації Угоди про вільну торгівлю із Україною (СUFTA).

Про це заявила міністр міжнародної торгівлі Канади Христя Фріланд під час виступу у парламенті, передає Укрінформ.

"Я мала за честь внести до парламенту законопроект про імплементацію Угоди про вільну торгівлю з Україною. Цей договір служить ще одним доказом підтримки Канадою незалежності, суверенітету та економічного зростання України", - сказала Фріланд.

За її словами, втілення Угоди дозволить суттєво підтримати середній клас в обох країнах.

"Ми наблизилися на один крок ближче до отримання вигоди від CUFTA, яка створить можливості як для канадців, так і для українців. Ця угода надасть поштовх нашим економікам, прискорить інновації та посилить представників середнього класу і тих, хто прагне до нього долучитися", - зазначила міністр.

Вона підкреслила, що особисто дуже пишається канадською підтримкою України.

"Як один із 1.25 млн українських канадців, я дуже пишаюся непохитною підтримкою Канадою України", - наголосила Фріланд.

У міністерстві міжнародної торгівлі додали, що Канада налаштована якомога швидше ратифікувати CUFTA.

"Канада рішуче налаштована співпрацювати із народом України для допомоги у втіленні важливих економічних та демократичних реформ і посилення бізнес зв’язків між двома державами", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, в липні Україна та Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі. Верховна рада України та парламент Канади мають завершити ратифікацію угоди до кінця поточного року.

Теми: зона вільної торгівлі Канада
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