Литва профінансує відновлення пам'ятника Острозькому в Києві

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 05:33

Уряд Литви домовився надати до 44 000 євро на відновлення пам'ятника гетьману литовському Костянтину Острозькому, який здобув перемогу в битві під Оршею в ході російсько-литовської війни 1512-1522 рр.

Про це заявив віце-міністр закордонних справ Неріс Германас, передає delfi.

"Ми зараз говорили про 2017 г. - надати до 44 000 євро, а потім будемо стежити, щоб цей проект був реалізований до 2020 р. Суть сьогоднішнього рішення - щоб державні установи Литви ухвалили політичне рішення про підтримку даного проекту і за можливостями фінансували. У це буде залучено багато відомств, зокрема, міністерства оборони, культури", - сказав він після закінчення наради.

Новий пам'ятник планується спорудити на місці колишнього. Костянтин Острозький був похований в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, який був знищений у 1941 році при відступі радянських військ із Києва.

Теми: Київ історія Литва
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