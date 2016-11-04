У Туреччині затримано лідерів прокурдської опозиційної партії

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 06:53

Два співголови прокурдської опозиційної "Партії демократії народів" (ПДН) затримані турецькими властями.

Про це пише BBC.

За інформацією Анатолійського інформаційного агентства, Селахаттін Демірташ був затриманий у себе вдома в місті Діярбакир на південному сході країни.

Фіген Юксекдаг взята під варту в Анкарі.

Разом з партійними лідерами заарештовані щонайменше п'ятеро депутатів парламенту від ПДН. Агентство Рейтер повідомляє про 11 арештованих.

За даними Анатолійського агентства, політики арештовані в рамках розслідування справи, пов'язаної з тероризмом.

Арешти депутатів стали можливі після того як президент Туреччини схвалив спірні поправки до конституції, що дозволяють позбавляти недоторканності членів парламенту на підставі запитів прокуратури.

"Партія демократії народів" - ліва політична партія, яка бореться за права національних меншин в країні, особливо курдів.

Турецька влада звинувачує її в зв'язках із забороненою в країні "Робочою партією Курдистану".

Теми: Туреччина
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