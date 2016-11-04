У НАЗК сказали, коли будуть перші кримінальні справи по е-деклараціям

00
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 10:51

Перших кримінальних проваджень за незаконні збагачення українських чиновників варто очікувати не раніше січня 2017 року.

Про це в ефірі каналу "1+1" заявив заступник голови Національного агентства щодо запобігання корупції Руслан Радецький.

За його словами, після 30 жовтня члени НАЗК протягом тижня будуть перевіряти своєчасність подання електронних декларацій українськими чиновниками.

Після цього вони візьмуться за перевірку повноти декларацій, під час якої в тому числі буде перевірятися спосіб життя декларантів.

Якщо під час перевірки члени НАЗК виявлять у чиновників корупційне адміністративне правопорушення, то вони будуть передавати відповідні протоколи до суду, а якщо корупційне кримінальне правопорушення, то результати перевірки будуть передані в НАБУ або Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Нагадаємо, 30 жовтня завершився перший етап подачі е-декларацій українськими чиновниками. Заступник голови НАЗК Руслан Радецький повідомив, що далі перейдуть до перевірки поданих електронних декларацій.

Серед перших декларантів виявилися нардепи, судді і прокурори.

Теми: декларація НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Любителі кешу. Скільки готівки у нардепів та як вони її зберігають 4 листопада 2016, 10:21
В Україні розробили бота для моніторингу декларацій чиновників 4 листопада 2016, 01:52
У дружини київського судді яхта, човен і десятки тисяч доларів 3 листопада 2016, 16:23
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Януковичу повідомлено про підозру у 8 кримінальних справах – ГПУ
АМКУ скасував тендер щодо порту "Южний", з яким пов’язують НФ
ОБСЄ: понад 20 машин з написом "вантаж 200" перетнули кордон з РФ
"Укртрансгаз" визнав "газовий борг" перед Фірташем
Усі новини
Інтегрована мова

Школярі нарешті заговорять українською

до Дня писемності

Українська мова – це сексуально