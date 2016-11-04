ГПУ хоче відстрочити передачу справ Держбюро розслідувань

Генеральна прокуратура ініціює надання їй права розслідувати підслідні Державному бюро розслідувань кримінальні провадження до 20 листопада 2019 року.



Про це в ході круглого столу сказала заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська, передають в п'ятницю "Українські новини".



Вона зазначила, що згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом, який набув чинності з 20 листопада 2012 року Генпрокуратура повинна передати функцію слідства Госбюро розслідувань до 20 листопада 2017 року.



Стрижевська вважає, що ДБР не зможе до цього терміну в повній мірі розпочати свою діяльність, і передача таких повноважень від Генпрокуратури є недоцільною.



У зв'язку з цим Генпрокуратура розробила законопроект, яким передбачено продовження терміну здійснення нею функцій слідства.



"Пропонується продовжити дію окремих положень до 20 листопада 2019 року", – сказала заступник генпрокурора.



Крім того, законопроектом пропонується удосконалити процедуру заочного кримінального провадження.



За словами Стрижевської, чинний закон про заочне провадження має ряд неточностей, які ускладнюють його застосування на практиці.