ГПУ хоче відстрочити передачу справ Держбюро розслідувань

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 12:35

Генеральна прокуратура ініціює надання їй права розслідувати підслідні Державному бюро розслідувань кримінальні провадження до 20 листопада 2019 року.

Про це в ході круглого столу сказала заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська, передають в п'ятницю "Українські новини".

Вона зазначила, що згідно з новим Кримінально-процесуальним кодексом, який набув чинності з 20 листопада 2012 року Генпрокуратура повинна передати функцію слідства Госбюро розслідувань до 20 листопада 2017 року.

Стрижевська вважає, що ДБР не зможе до цього терміну в повній мірі розпочати свою діяльність, і передача таких повноважень від Генпрокуратури є недоцільною.

У зв'язку з цим Генпрокуратура розробила законопроект, яким передбачено продовження терміну здійснення нею функцій слідства.

"Пропонується продовжити дію окремих положень до 20 листопада 2019 року", – сказала заступник генпрокурора.

Крім того, законопроектом пропонується удосконалити процедуру заочного кримінального провадження.

За словами Стрижевської, чинний закон про заочне провадження має ряд неточностей, які ускладнюють його застосування на практиці.

Теми: Генпрокуратура
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